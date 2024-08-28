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Общество

Канатный подъемник у площади Сенной в Нижнем Новгороде будет работать бесплатно до зимы

11 сентября 2024 12:30  [107] Общество

Канатный подъемник у площади Сенной в столице Приволжья будет работать бесплатно до конца осени. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в нижегородском министерстве спорта.

Подъемник в настоящее время работает в тестовом режиме.

Пассажирской подвесной канатной дорогой уже сейчас могут пользоваться спортсмены школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, а также жители и туристы на безвозмездной основе.

"Для использования подъемника для жителей и гостей города в полноценном режиме сейчас ведутся подготовительные работы на контрольно-пропускных пунктах. Завершить работы планируется до конца осени", - пояснили в минспорта региона.

После окончания работ стоимость одного спуска/подъема составит 50 рублей.

Напомним, строительство канатного подъемника у трамплинов на площади Сенной завершилось в конце сентября 2023 года. Изначально канатный подъемник планировалось ввести в эксплуатацию во II квартале 2022 года.

Также ранее сообщалось, что подготовка к запуску фуникулера началась на склоне Нижегородского кремля.

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Теги:
Канатная дорога Нижегородский район
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