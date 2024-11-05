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Происшествия

Бывшему сотруднику ФСИН в Нижегородской области дали 10 лет колонии за взятки

07 ноября 2024 18:12  [67] Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Суд вынес приговор бывшему сотруднику исправительного учреждения в Нижегородской области за получение взяток. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что в 2020 году бывший сотрудник ИК получил от осужденного взятку в размере не менее 160 тысяч рублей за послабления режима отбывания наказания. После этого осужденному разрешалось пользоваться мобильным телефоном, проносить и организовывать пронос запрещенных продуктов питания, алкогольной продукции, а также получать дополнительные свидания.

Помимо этого, с 2018 по 2019 год фигурант передал ювелирный браслет, который предназначался в качестве взятки начальнику колонии, которым последний распорядился по своему личному усмотрению.

Противоправные действия мужчины выявили и пресекли оперативники УФСБ и УСБ ГУФСИН РФ по Нижегородской области. Его уволили из органов ФСИН еще в 2020 году.

Суд приговорил бывшего сотрудника исправительного учреждения к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима со штрафом в размере более 2 млн рублей.

Ему также запретили в течение 9 лет работать в органах исполнительной власти.

Напомним, преподавателя НГАТУ осудят за взятки от студентов на 900 тысяч рублей.

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Теги:
Взятки ФСИН
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