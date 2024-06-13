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Общество

Экс-главу депстроя Нижнего Новгорода Гора приговорили к 7 годам строгого режима

01 июля 2024 17:00  [99] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Суд вынес приговор бывшему директору департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода Илье Гору, который обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что в марте 2023 года был заключен контракт на поставку и установку оборудования в детские сады Нижнего Новгорода. При этом обвиняемый знал, что подрядчик не может выполнить свои обязательства в установленный срок, но порекомендовал определить эту организацию единственным поставщиком без проведения конкурса. Затем этот контракт был выполнен с нарушением сроков.

В июне того же года Илья Гор получил за содействие в заключение контракта и общее покровительство взятку в размере не менее 1 млн рублей.

Противоправные действия мужчины выявлены и пресечены следователями Следственного комитета при взаимодействии с оперативниками УФСБ по Нижегородской области, Гора задержали.

Бывший чиновник полностью признал вину.

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также на Илью Гора наложили штраф в размере 3 млн рублей и запретили в течение трех лет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Отметим, что предыдущий начальник нижегородского депстроя Дмитрий Горбунов также подозревается в получении взятки.

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Теги:
Взятки Коррупция
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