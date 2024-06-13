Экс-главу депстроя Нижнего Новгорода Гора приговорили к 7 годам строгого режима

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Суд вынес приговор бывшему директору департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода Илье Гору, который обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Следствием и судом установлено, что в марте 2023 года был заключен контракт на поставку и установку оборудования в детские сады Нижнего Новгорода. При этом обвиняемый знал, что подрядчик не может выполнить свои обязательства в установленный срок, но порекомендовал определить эту организацию единственным поставщиком без проведения конкурса. Затем этот контракт был выполнен с нарушением сроков.
В июне того же года Илья Гор получил за содействие в заключение контракта и общее покровительство взятку в размере не менее 1 млн рублей.
Противоправные действия мужчины выявлены и пресечены следователями Следственного комитета при взаимодействии с оперативниками УФСБ по Нижегородской области, Гора задержали.
Бывший чиновник полностью признал вину.
Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также на Илью Гора наложили штраф в размере 3 млн рублей и запретили в течение трех лет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Отметим, что предыдущий начальник нижегородского депстроя Дмитрий Горбунов также подозревается в получении взятки.
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