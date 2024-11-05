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Общество

Евгений Чинцов: "Все, кто помогают нашим бойцам, сохраняют их жизни и приближают нашу победу"

08 ноября 2024 07:38  [88] Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

7 ноября председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов встретился с руководителями РО ВОД "Отцы России" в Нижегородской области. Председатель регионального отделения Дмитрий Исаев, его заместитель Дмитрий Игошин и руководитель отдела по социальным вопросам Павел Хвалин рассказали о работе организации в регионе.

Основное направление работы сейчас — сбор и доставка гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. Только в этом году организация отправила 40 гумконвоев. Как отметили участники встречи, они собирают то, что действительно нужно военным. Сейчас всё меньше приходится собирать продовольствия и одежды; чаще приходят запросы на комплектующие для электроники.

В ходе встречи состоялась церемония вручения медалей Министерства обороны РФ "Участнику специальной военной операции". К награде нижегородцев представил командир одной из воинских частей, в адрес которой РО ВОД "Отцы России" в Нижегородской области регулярно отправляют гумкомвои.

"Очень рад, что ваша активная общественная деятельность и постоянная работа по сбору и отправке гуманитарных грузов в зону СВО отмечена командованием одной из воинских частей Вооруженных Сил России. Для меня большая честь вручить вам медаль Министерства обороны РФ "Участнику специальной военной операции". От депутатского корпуса городской Думы Нижнего Новгорода и от себя лично выражаю вам благодарность за ваш труд и большой вклад в поддержку наших военнослужащих. Все, кто помогают нашим бойцам, сохраняют их жизни и приближают нашу победу", — отметил Евгений Чинцов, вручая награды.

Председатель городской Думы также поблагодарил каждого награжденного за ответственный подход к работе по патриотическому воспитанию молодежи, подготовку и проведение мероприятий к памятным датам, развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, безопасности детства, профориентации школьников.

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Теги:
Гордума Евгений Чинцов Медали
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