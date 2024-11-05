Пожар вспыхнул на заводе на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Фото:
Пожар вспыхнул на промышленном предприятии на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, произошло возгорание принудительной вентиляции на площади 20 кв. метров. На месте от МЧС России работают 12 машин и 50 специалистов.
Пожарным расчетам удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение. Погибших и пострадавших нет.
Работы по ликвидации последствий возгорания продолжаются.
Напомним, расселенный частный дом сгорел в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+