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Общество

Бастрыкин заинтересовался треснувшим домом на Коломенской в Нижнем Новгороде

08 ноября 2024 12:35  [63] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушении прав жителей ветхого дома на улице Коломенской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра СК РФ.

Жильцы в течение 16 лет жалуются на неудовлетворительное состояние дома №5 по улице Коломенской в Автозаводском районе из-за наличия трещин. Дом был построен в 1959 году.

В ноябре 2024 года в одной из квартир обрушилась стена. Из-за того, что в тот момент в квартире никого не было, обошлось без пострадавших. Несмотря на неоднократные обращения жителей в различные инстанции, аварийным дом так и не признали.

Следователями СУ СК России по Нижегородской области по данному факту расследуется уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК. РФ.

Напомним, специалисты проведут экспертизу треснувшего дома на улице Коломенской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Ветхий фонд СК РФ
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