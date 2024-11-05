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Экономика

Средний срок ипотеки в России превысил 25 лет

08 ноября 2024 14:45  [110] Экономика

Средний срок ипотеки в России в 2024 году превысил 25 лет, пишут Известия.

Так, по итогам октября он составляет 25 лет и 3 месяца.

Если же речь идет о программе льготной ипотеке, то срок такого жилищного кредита стал еще больше и составил до 26 лет и 2 месяца. В 2023 году данный показатель был равен 24 года и 7 месяцев.

Основной причиной увеличения срока ипотеки эксперты называют рост стоимости жилья. Более "длинные" кредиты граждане вынуждены брать для того, чтобы иметь возможность комфортного ежемесячного платежа.

Ранее сообщалось, что дополнительный лимит на 350 млрд рублей выделили по семейной ипотеке.

Приволжский федеральный округ вошёл в топ-3 регионов с наибольшим ростом нераспроданного жилья в новостройках после отмены льготной ипотеки в июле.

 

 

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Теги:
Жилье Кредит
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