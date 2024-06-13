Программа льготной ипотеки на новостройки завершилась в России Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

С 1 июля 2024 года в России завершилась программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Она была запущена весной 2020 года для поддержки застройщиков в пандемию, затем неоднократно продлялась и видоизменялась. За всё время действия программы было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей.

Эксперты указывают, что программа стала первой из числа запущенных правительством антикризисных мер в жилищной сфере, а в итоге стала безусловным лидером среди других льготных программ по объёму выдач.

Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с телеканалом "360" отметил, что другие ипотечные программы, скорее всего, также может ждать поэтапное изменение.

"Я говорю в том числе и о семейной ипотеке. По этой программе уже ужесточаются требования. До конца года IT-ипотека должна завершиться, дальневосточная и арктическая сохраняются, но на какой период — опять же неизвестно. Всё будет зависеть от финансирования", — подчеркнул собеседник 360.ru.

Какое-то время Минфин и Минстрой будут наблюдать за обстановкой на рынке недвижимости, чтобы проанализировать изменение количества обращений от заёмщиков.

"Пока нас ждёт период затишья, а потом, возможно, будут какие-то новые программы. Всё будет зависеть от того, как рынок будет адаптироваться", — уточнил он.