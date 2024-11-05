Егор Бероев встретился с молодыми госслужащими в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Общество "Знание"

Лекция трека "Знание.Государство" от российского общества "Знание" стала частью просветительской программы Всероссийского форума молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает российское общество "Знание".

Мероприятие прошло на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). Участниками стали порядка 200 молодых государственных и муниципальных служащих, а также студентов, обучающихся по этим направлениям.

Российский актер, режиссер, соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития "Я есть!" Егор Бероев поговорил с участниками о нравственно-патриотических качествах граждан как основе национального благополучия.

"Госслужба — это ответственность перед своим народом и страной. Нужно руководствоваться идеей того, чем ты можешь быть полезен своей стране. Современные программы, в частности "Время героев", существуют благодаря нашему Президенту Владимиру Путину и способствуют осознанному и продуманному приходу новых управленцев во власть. Это люди с пониманием, что такое служение своей стране", — отметил Егор Бероев.

Лектор подчеркнул, что в основе воспитания молодежи лежат знания, в том числе истории своей страны.

"Я всегда призываю молодых людей читать книги и смотреть фильмы о Великой Отечественной войне. Это наша история, основа мировоззрения русского человека. И это наша ответственность – научить молодежь мыслить. Воспитать управленца на пустой основе невозможно. Чтобы понять кто мы и куда движемся, осознать наш культурный код, надо знать историю своей страны", — сказал во время выступления Егор Бероев.

Ранее сообщалось, что форум "ГосСтарт" собрал в Нижнем Новгороде участников из 78 регионов России.