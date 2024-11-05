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Часть особняка купцов Верениновых в центре Нижнего Новгорода сдадут в аренду

08 ноября 2024 15:44  [74] Экономика

Фото: нгодб.рф

Мэрия Нижнего Новгорода планирует продать на аукционе право на заключение договора аренды помещения в доме купцов Варениновых на улице Ильинской 79/20. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Речь идет о подвале дома площадью 32 кв. метра. Помещение находится в муниципальной собственности.

Арендаторам разрешается использовать помещение для размещения офиса, компаний бытового обслуживания, торговых, спортивных, медицинских фирм и для организаций в сфере общественного питания.

Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода предстоит организовать работу по оценке права на заключение договора аренды, рыночной стоимости объекта и месячной арендной платы.

Договор аренды планируется заключить сроком на 5 лет.

Дата проведения аукциона пока не назначена.

Напомним, флигель усадьбы купца Вагина выставлен на торги в Нижнем Новгороде для проведения реставрации.

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Теги:
Аренда ОКН
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