Часть особняка купцов Верениновых в центре Нижнего Новгорода сдадут в аренду

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Мэрия Нижнего Новгорода планирует продать на аукционе право на заключение договора аренды помещения в доме купцов Варениновых на улице Ильинской 79/20. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Речь идет о подвале дома площадью 32 кв. метра. Помещение находится в муниципальной собственности.
Арендаторам разрешается использовать помещение для размещения офиса, компаний бытового обслуживания, торговых, спортивных, медицинских фирм и для организаций в сфере общественного питания.
Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода предстоит организовать работу по оценке права на заключение договора аренды, рыночной стоимости объекта и месячной арендной платы.
Договор аренды планируется заключить сроком на 5 лет.
Дата проведения аукциона пока не назначена.
Напомним, флигель усадьбы купца Вагина выставлен на торги в Нижнем Новгороде для проведения реставрации.
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