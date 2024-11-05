Дзержинское предприятие оштрафовали за загрязнение почвы Общество

Фото: Росприроднадзор

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода поддержал позицию Росприроднадзора о привлечении ООО "Аква-Реагент" к административной ответственности за загрязнение почвы. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

В ходе внеплановой проверки предприятия в мае 2024 года сотрудники надзорного ведомства обнаружили истечение стоков завода за забор на прилегающие земельные участки.

При этом территория с северной и западной стороны от забора предприятия, куда уходят стоки, была спланирована тяжелой техникой и засыпана привозным песком. Также вдоль забора обнаружены навалы лома асфальтовых покрытий.

Подобные нарушения у предприятия фиксировались в 2021 и 2023 годах. Тогда компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей, однако должных выводов руководство завода не сделало. В итоге на предприятие завели новое административное дело по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Суд поддержал позицию Росприроднадзора. Доводы юридического лица о невиновности были признаны несостоятельными.

Учитывая финансовое состояние ООО "Аква-Реагент", суд снизил штраф до 200 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы.