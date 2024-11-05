Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2024 18:55  [45] Новая автоматизированная котельная запущена в работу в Арзамасе
08 ноября 2024 18:43  [73] Лучшие работники, предприятия и муниципалитеты получили награды за развитие АПК Нижегородской области
08 ноября 2024 18:32  [76] Дзержинское предприятие оштрафовали за загрязнение почвы
08 ноября 2024 17:29  [109] АПЗ приобрел инвалидную коляску для экс-сотрудника предприятия, получившего ранение в зоне СВО
08 ноября 2024 16:43  [147] Ученые ННГУ начали экомониторинг состояния нижегородских рек
08 ноября 2024 16:10  [185] Схема движения транспорта изменится на перекрестке проспектов Ленина и Кирова 
08 ноября 2024 15:15  [163] МВД может заняться "укреплением традиционных ценностей" в России
08 ноября 2024 15:02  [169] Егор Бероев встретился с молодыми госслужащими в Нижнем Новгороде
08 ноября 2024 14:13  [162] Работу Нижегородского регионального совета сторонников "Единой России" высоко оценили на федеральном уровне
08 ноября 2024 14:07  [261] Улицы Канавинскую и Даля в Нижнем Новгороде перекроют 9 ноября для съёмок фильма
Общество

Дзержинское предприятие оштрафовали за загрязнение почвы

08 ноября 2024 18:32  [76] Общество

Фото: Росприроднадзор

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода поддержал позицию Росприроднадзора о привлечении ООО "Аква-Реагент" к административной ответственности за загрязнение почвы. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

В ходе внеплановой проверки предприятия в мае 2024 года сотрудники надзорного ведомства обнаружили истечение стоков завода за забор на прилегающие земельные участки.

При этом территория с северной и западной стороны от забора предприятия, куда уходят стоки, была спланирована тяжелой техникой и засыпана привозным песком. Также вдоль забора обнаружены навалы лома асфальтовых покрытий.

Подобные нарушения у предприятия фиксировались в 2021 и 2023 годах. Тогда компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей, однако должных выводов руководство завода не сделало. В итоге на предприятие завели новое административное дело по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Суд поддержал позицию Росприроднадзора. Доводы юридического лица о невиновности были признаны несостоятельными.

Учитывая финансовое состояние ООО "Аква-Реагент", суд снизил штраф до 200 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Росприроднадзор Экология
Поделиться:
Новости по теме
26 марта 2024 15:21  [901] Нижегородский Росприроднадзор взыскивает более 4,9 млн рублей из-за свалки на ул. Ванеева
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph