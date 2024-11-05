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Общество

Нижегородские полицейские протестируют опытный образец автомобиля

09 ноября 2024 16:15  [92] Общество

Автотранспорт на базе «Соболь NN» первыми в России протестируют нижегородские полицейские.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев передал сотрудникам нижегородского ППС опытный образец новейшего автомобиля патрульно-постовой службы полиции, собранного по особому заказу на базе «Соболь NN».

«Очень приятно, что именно нижегородские полицейские первыми смогут протестировать новый транспорт, который отвечает передовым стандартам безопасности для сотрудников ППСп и задержанных лиц, удобен, оснащён дополнительными системами видеофиксации. Наша задача за предстоящий месяц провести полную апробацию автомобиля и подготовить отзыв, что поможет сделать его в будущем стандартным для патрульно-постовой службы на территории всей России», – отметил Юрий Арсентьев.

После вручения ключей генерал-лейтенант полиции призвал подчиненных бережно относиться к служебному транспорту, в полной мере использовать весь его потенциал, пожелал успехов в службе, а также поздравил с наступающим профессиональным праздником, вручив сотрудникам патрульно-постовой службы полиции памятные подарки.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сравнил качество сборки будущего автомобиля "Волга" с Volkswagen и Skoda, сообщает ТАСС.

По словам главы региона, сохраненное оборудование позволит обеспечить в Нижнем Новгороде высокий технологический процесс для реализации проекта по выпуску новой "Волги".

"Это означает для людей, для жителей, для потенциальных потребителей продукции, что автомобили, которые будут производиться, они будут производиться на том же уровне качества, что и Volkswagen и Skoda. Те же самые технологические процессы будут присутствовать", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что новые автомобили Volga будут выпускаться компанией "Производство легковых автомобилей" на площадке Нижегородского автомобильного кластера. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 мая прибыл на выставку "ЦИПР-2024" и осмотрел павильон марки VOLGA, после чего поручил организовать локализацию автокомпонентов для этого автомобиля.

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Теги:
Автомобили МВД
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