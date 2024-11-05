Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2024 17:41  [93] Глава комиссии "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов оценил производство трамваев и электробусов в Нижегородской области
10 ноября 2024 15:58  [160] Возгорание площадью в 50 кв м ликвидировали на ул Циолковского в Нижнем Новгороде
10 ноября 2024 14:46  [190] Оперативно-профилактическая операция "Чистое поколение - 2024" пройдет в Нижнем Новгороде во второй раз
10 ноября 2024 14:08  [171] Заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев 21 ноября проведет личный прием граждан
10 ноября 2024 12:59  [173] Нижегородцы примут участие во Всероссийском конкурсе "Амбассадор равных возможностей"
10 ноября 2024 11:39  [231] Нижегородский аэропорт принял 14 самолётов из Москвы из-за атаки БПЛА
10 ноября 2024 09:30  [216] Евгений Люлин: "Вы стоите на страже законности и правопорядка"
10 ноября 2024 09:00  [232] Глеб Никитин: "В центре вашей работы всегда остается помощь людям"
09 ноября 2024 16:15  [2190] Нижегородские полицейские протестируют опытный образец автомобиля
09 ноября 2024 15:14  [465] Нижегородская область и Куба проведут ИТ-олимпиаду для школьников стран БРИКС и СНГ 
Общество

Глава комиссии "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов оценил производство трамваев и электробусов в Нижегородской области

10 ноября 2024 17:41  [93] Общество
Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Руководитель комиссии "Эффективная транспортная система" Госсовета РФ, глава Бурятии Алексей Цыденов высоко оценил перспективы развития производства общественного транспорта на предприятии "Нижэкотранс" в Ворсме Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках рабочего визита в Нижегородскую область он побывал на производстве и ознакомился с процессом сборки электробусов и трамваев "МиНиН".

"Общественный транспорт – это неотъемлемая составляющая жизни сегодня. 10 миллиардов пассажиров в год перевозится общественным транспортом в стране, это огромная цифра. Исходя из такой востребованности, президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу довести долю подвижного состава, срок эксплуатации которого не превышает нормативных показателей, до 85 процентов к 2030 году. То есть нужно провести существенное обновление автобусов, троллейбусов, трамваев. И это большая задача и перед промышленностью, и перед регионами, которым необходимо соединить финансовую схему обновления транспорта с тем, чтобы по цене новый подвижной состав не стал критичным по стоимости билетов для пассажиров. У нас много таких пересекающихся задач. Но конечный итог должен быть один – обновление подвижного состава", - сказал Алексей Цыденов.

Он выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за успешную реализацию проекта по созданию электробусов и трамваев на территории региона.

"Новый завод в Ворсме, в Нижегородской области, выпускает и трамваи, и электробусы, причем по крайне конкурентной цене и с хорошим качеством, абсолютно ответственно об этом заявляю. Это еще одна возможность достичь поставленных президентом целей и выполнить то, чего ждут от нас люди, - создать качественный общественный транспорт: доступный, комфортный и разумный по цене. Посмотрел сегодня на производство, оценил и трамвай, и электробус. Очень достойно! Я думаю, это такое производство, которое в скором времени заявит о себе на всю страну", - подчеркнул Алексей Цыденов.

Белорусско-российское совместное предприятие ООО "Нижэкотранс" по производству трамваев и электробусов было создано в конце 2022 года как дочерняя организация АО "Корпорация развития Нижегородской области". На предприятии в Ворсме работают 280 человек.

"Нижэкотранс" производит трамваи "МиНиН", которые уже курсируют по Нижнему Новгороду, а также с ноября 2023 года собирает электробусы "МиНиН". Для нужд Нижнего Новгорода "Нижэкотранс" изготовит 170 трамваев. Также на предприятии собирают 62 электробуса для областного центра. Кроме того, "Нижэкотранс" в июне заключил контракт с Краснодарским краем о сборке и поставке 20 односекционных трамвайных вагонов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Промышленность Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph