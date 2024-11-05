Глава комиссии "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов оценил производство трамваев и электробусов в Нижегородской области Общество

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Руководитель комиссии "Эффективная транспортная система" Госсовета РФ, глава Бурятии Алексей Цыденов высоко оценил перспективы развития производства общественного транспорта на предприятии "Нижэкотранс" в Ворсме Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках рабочего визита в Нижегородскую область он побывал на производстве и ознакомился с процессом сборки электробусов и трамваев "МиНиН".

"Общественный транспорт – это неотъемлемая составляющая жизни сегодня. 10 миллиардов пассажиров в год перевозится общественным транспортом в стране, это огромная цифра. Исходя из такой востребованности, президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу довести долю подвижного состава, срок эксплуатации которого не превышает нормативных показателей, до 85 процентов к 2030 году. То есть нужно провести существенное обновление автобусов, троллейбусов, трамваев. И это большая задача и перед промышленностью, и перед регионами, которым необходимо соединить финансовую схему обновления транспорта с тем, чтобы по цене новый подвижной состав не стал критичным по стоимости билетов для пассажиров. У нас много таких пересекающихся задач. Но конечный итог должен быть один – обновление подвижного состава", - сказал Алексей Цыденов.

Он выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за успешную реализацию проекта по созданию электробусов и трамваев на территории региона.

"Новый завод в Ворсме, в Нижегородской области, выпускает и трамваи, и электробусы, причем по крайне конкурентной цене и с хорошим качеством, абсолютно ответственно об этом заявляю. Это еще одна возможность достичь поставленных президентом целей и выполнить то, чего ждут от нас люди, - создать качественный общественный транспорт: доступный, комфортный и разумный по цене. Посмотрел сегодня на производство, оценил и трамвай, и электробус. Очень достойно! Я думаю, это такое производство, которое в скором времени заявит о себе на всю страну", - подчеркнул Алексей Цыденов.

Белорусско-российское совместное предприятие ООО "Нижэкотранс" по производству трамваев и электробусов было создано в конце 2022 года как дочерняя организация АО "Корпорация развития Нижегородской области". На предприятии в Ворсме работают 280 человек.

"Нижэкотранс" производит трамваи "МиНиН", которые уже курсируют по Нижнему Новгороду, а также с ноября 2023 года собирает электробусы "МиНиН". Для нужд Нижнего Новгорода "Нижэкотранс" изготовит 170 трамваев. Также на предприятии собирают 62 электробуса для областного центра. Кроме того, "Нижэкотранс" в июне заключил контракт с Краснодарским краем о сборке и поставке 20 односекционных трамвайных вагонов.