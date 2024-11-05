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Общество

Околонулевая температура и слякоть установятся в Нижегородской области на неделе

11 ноября 2024 08:33  [99] Общество

Фото: Светлана Шуга

Осень решила ещё задержаться на просторах Русской равнины, хотя по климатическим нормам зима должна бы уже вступить в свои права, но, по прогнозам синоптиков, этого не произойдёт. Начало следующего сезона сильно сдвигается.

Погода начала недели в Нижегородской области будет ещё находиться под влиянием антициклона, но атмосферный фронт не за горами. Показания термометров с понедельника по четверг будут качаться около нулевой отметки в пределах +1...-2°: по ночам слабые заморозки, днём слабый "плюс". При этом установилась довольно плотная облачность, местами пройдёт дождь со снегом. Ветер западный, 2-4 м/с, атмосферное давление в пределах нормы.

К четвергу-пятнице погода испортится, атмосферное давление поползёт вниз, осадки в смешанной фазе усилятся, температура будет колебаться около 0...+1° - будет сыро и слякотно.

В выходные, благодаря юго-западному переносу воздушных масс, сохранится оттепельная и ветреная погода, выглянет солнце. Снежный покров так и не появится, а столбики термометров будут находиться в плюсовой зоне: в течение суток от +1 до +3°.

Напомним, синоптики пообещали нижегородцам мягкий ноябрь без крепких морозов.

Как ранее cообщил телеканал "360" со ссылкой на центр погоды "Фобос", климатическая зима наступит в Центральной России с отставанием от нормы на 20 дней - только в начале декабря. Запаздывающая смена сезонов связана с тенденцией глобального потепления климата. И только в декабре сформируется устойчивый снежный покров, а среднесуточная температура будет держаться ниже нуля.

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Теги:
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