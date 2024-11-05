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Общество

Новый жилой комплекс построят у Карповской церкви в Нижнем Новгороде

12 ноября 2024 10:53  [39] Общество

Фото: admgor.nnov.ru

Общественные обсуждения по генплану и проекту планировки и межевания земельного участка в границах улиц Суздальской, Героя Попова и Шекспира в Ленинском районе Нижнего Новгорода вынесли на общественные обсуждения. Об этом сообщается в материалах на сайте мэрии города.

Застройщиком выступило ООО СЗ "Стэком".

На земельном участке площадью 20 га планируется построить шесть 24 этажных домов, школу на 550 мест, детский сад на 135 мест, поликлинику, спортивный клуб и две гостиницы. Здесь также оборудуют парковки, рассчитанные на 1826 машин.

Для реализации проекта нужно, в частности, внести изменения в генплан. Так, зону многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки планируется частично изменить на зону многофункциональной общественной застройки, административно-производственных объектов.

Общественные обсуждения продлятся до 15 ноября. Экспозицию можно посмотреть в здании администрации Ленинского района. Жители могут направлять свои предложения и замечания в районную администрацию.

Напомним, четыре высотных дома построят на Караваихе в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Жилье Строительство
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