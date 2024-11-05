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Общество

Дом мещанина Васильченко в центре Нижнего Новгорода частично разберут до конца года

12 ноября 2024 13:35  [118] Общество

Фото: t.me/bez_cenz_nn/26362

Дом мещанина И.Ф. Васильченко на улице Малой Ямской, 23/19 в Нижнем Новгороде частично разберут до конца 2024 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении госохраны объектов культурного наследия региона.

Выполнением противоаварийных работ занимаются специалисты ООО "Авигранд". Они предусмотрены в рамках реставрации и приспособления дома мещанина И.Ф. Васильченко - объекта культурного наследия регионального значения - для современного использования.

В ходе противоаварийных работ предстоит частично разобрать аварийные конструкции дома. Согласно выданному разрешению, они должны завершиться до 29 декабря 2024 года.

"Информацией о планах собственника по дальнейшему использованию здания управление не располагает", - говорится в сообщении.

В настоящее время здание огорожено строительными лесами.

Напомним, подрядчик начал готовить "Дом чекиста" в Нижнем Новгороде к реставрации.

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Теги:
ОКН Реставрация
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