Дом мещанина Васильченко в центре Нижнего Новгорода частично разберут до конца года

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Дом мещанина И.Ф. Васильченко на улице Малой Ямской, 23/19 в Нижнем Новгороде частично разберут до конца 2024 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении госохраны объектов культурного наследия региона.
Выполнением противоаварийных работ занимаются специалисты ООО "Авигранд". Они предусмотрены в рамках реставрации и приспособления дома мещанина И.Ф. Васильченко - объекта культурного наследия регионального значения - для современного использования.
В ходе противоаварийных работ предстоит частично разобрать аварийные конструкции дома. Согласно выданному разрешению, они должны завершиться до 29 декабря 2024 года.
"Информацией о планах собственника по дальнейшему использованию здания управление не располагает", - говорится в сообщении.
В настоящее время здание огорожено строительными лесами.
Напомним, подрядчик начал готовить "Дом чекиста" в Нижнем Новгороде к реставрации.
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