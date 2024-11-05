Павел Гладилов назначен новым руководителем ГИМС в Нижегородской области Политика

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Павел Гладилов назначен новым главным госинспектором по маломерным судам Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Приказ МЧС России о назначении Павла Гладилова на соответствующую должность вступил в силу 1 октября.

Он отдал службе в ГИМС МЧС России 7 лет.

"Павел Гладилов начал работать в "чрезвычайном ведомстве" в должности государственного инспектора по маломерным судам Нижегородского инспекторского отделения и высоко зарекомендовал себя среди коллег и сослуживцев", - пояснили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Отметим, что ГИМС МЧС России занимается надзором за пользованием маломерными судами и базами их стоянок, а также обеспечивает безопасность людей на водоемах.

Напомним, Михаил Клинков назначен главой Дзержинска.