Павел Гладилов назначен новым руководителем ГИМС в Нижегородской области

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Павел Гладилов назначен новым главным госинспектором по маломерным судам Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Приказ МЧС России о назначении Павла Гладилова на соответствующую должность вступил в силу 1 октября.
Он отдал службе в ГИМС МЧС России 7 лет.
"Павел Гладилов начал работать в "чрезвычайном ведомстве" в должности государственного инспектора по маломерным судам Нижегородского инспекторского отделения и высоко зарекомендовал себя среди коллег и сослуживцев", - пояснили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Отметим, что ГИМС МЧС России занимается надзором за пользованием маломерными судами и базами их стоянок, а также обеспечивает безопасность людей на водоемах.
Напомним, Михаил Клинков назначен главой Дзержинска.
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