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Политика

Михаил Клинков возглавил Дзержинск

30 октября 2024 12:29  [116] Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Михаил Клинков избран главой Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Дзержинск.

На заседании городской Думы 30 октября кандидатуру Михаила Клинкова поддержали 24 депутата.

Глава Дзержинска принес присягу и пообещал приложить все силы и знания для обеспечения благосостояния жителей городского округа, прав и свобод человека и гражданина.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев напомнил, что глава региона Глеб Никитин рекомендовал кандидатуру Михаила Клинкова на должность главы города, и выразил уверенность в том, что при поддержке депутатов и оказанном ими доверии Михаил Клинков справится с поставленными задачами. "Сегодня вы принимаете важное для города решение. Дзержинск – экономически развивающийся город. За последние 5 лет достигнуты высокие результаты во всех отраслях. Город готовится к 100-летию, а это тоже огромный потенциал для развития", – отметил он.

Напомним, что экс-глава Дзержинска Иван Носков был назначен первым заместителем главы Самары.

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