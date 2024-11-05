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Одну ледовую переправу откроют в Нижегородской области зимой 2024-2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Ее планируется оборудовать на реке Суре между поселком Наваты в Пильнинском районе Нижегородской области и городом Шумерля в Республике Чувашия.
"Соответственно, выезд транспорта на лёд практически на всей территории Нижегородской области запрещён", - пояснили в ведомстве.
Напомним, правительство Нижегородской области рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове.
Также ранее сообщалось, что две компании подали заявки для строительства моста из Подновья на Бор.
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