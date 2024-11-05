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Общество

Одну ледовую переправу откроют в Нижегородской области зимой

12 ноября 2024 18:15  [104] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Одну ледовую переправу откроют в Нижегородской области зимой 2024-2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ее планируется оборудовать на реке Суре между поселком Наваты в Пильнинском районе Нижегородской области и городом Шумерля в Республике Чувашия.

"Соответственно, выезд транспорта на лёд практически на всей территории Нижегородской области запрещён", - пояснили в ведомстве.

Напомним, правительство Нижегородской области рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове.

Также ранее сообщалось, что две компании подали заявки для строительства моста из Подновья на Бор.

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Теги:
Ледовые переправы МЧС
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