Одну ледовую переправу откроют в Нижегородской области зимой Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Одну ледовую переправу откроют в Нижегородской области зимой 2024-2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ее планируется оборудовать на реке Суре между поселком Наваты в Пильнинском районе Нижегородской области и городом Шумерля в Республике Чувашия.

"Соответственно, выезд транспорта на лёд практически на всей территории Нижегородской области запрещён", - пояснили в ведомстве.

Напомним, правительство Нижегородской области рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове.

Также ранее сообщалось, что две компании подали заявки для строительства моста из Подновья на Бор.