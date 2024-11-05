Новый учебный трамплин установлен в нижегородской школе №131 по поручению Путина Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В новом корпусе нижегородской школы №131, который открылся в сентябре, по поручению президента РФ Владимира Путина установили учебный лыжный трамплин. Об этом сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода.

Напомним, в августе образовательное учреждение презентовали главе государства в режиме видеоконференции. Путин обратился к директору школы Ирине Боряковой: "Чего не хватает? По-честному говорите: чего бы хотелось, чего не хватает?". Она отметила, что для занятий лыжным спортом необходим трамплин.

"Я не думаю, что при современных технологиях это невозможно сделать, - обратился президент к представителям правительства региона. - Сделайте".

Поручение было оперативно выполнено. Новый трамплин представляет собой металлоконструкцию из нержавеющей стали, установленную на мягком травмобезопасном покрытии. Спортсмены завершают свой прыжок на специальной искусственной траве. Тренажёр можно использовать в любое время года.

На сегодняшний день на трамплине уже проходят занятия спортивной секции. Ирина Борякова отметила, что трамплин на территории школы будет востребован, поскольку в школе учится много детей, профессионально занимающихся именно лыжным спортом.

"В районе и непосредственно в нашей школе активно развивается лыжный спорт: это и лыжное двоеборье, и прыжки с трамплина, а также спортивное ориентирование, постепенно возвращается биатлон. Новый трамплин станет для нас дополнительным рывком в спорте, дети будут продуктивнее развивать свои навыки", – рассказала директор школы №131.

Президент Федерации по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью Нижегородской области Евгений Вашурин отметил, что новый лыжный трамплин стал первым и пока единственным в регионе, установленным на территории школы. Причём в России такие детские комплексы стали выпускать недавно.

"Сейчас специалисты продумывают возможность сделать такие трамплины мобильными, то есть передвижными, чтобы тренер мог знакомить детей из разных школ с лыжными видами спорта", – уточнил Евгений Вашурин.

В Нижегородской области лыжным двоеборьем на профессиональном уровне занимаются около 400 детей, и треть из них тренируются именно в школе №131. Установленный трамплин поможет им совершенствоваться в этом виде спорта. Более того, теперь лыжный спорт станет доступнее для ребят и сможет привлечь в свои ряды ещё больше школьников.

Напомним, что трамплинный комплекс в Кузнечихе планируют реконструировать в 2027 году.