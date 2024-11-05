Нижегородские НКО могут получить помощь при проведении новогодних ёлок Общество

Фото: предоставлено организаторами

В Нижнем Новгороде стартовал социальный проект "Ёлки НКО", сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики.

В рамках данного проекта нижегородские некоммерческие организации смогут получить помощь в организации предновогодних мероприятий для своих подопечных и активистов. В частности, участникам проекта будут предоставлены подарки и Дед Мороз со Снегурочкой.

Проект "Ёлки НКО" реализует АНО "Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода".

Для участия в проекте необходимо до 24 ноября заполнить заявку по ссылке и направить её на официальную почту организатора: info@cpsp-nn.ru.

Отмечается, что количество мест для участия в проекте ограничено. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (800) 234-37-87.