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Общество

Дом на улице Фучика в Нижнем Новгороде могут признать аварийным до конца года

13 ноября 2024 15:51  [74] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Решение о признании аварийным или неаварийным пострадавшего от взрыва многоквартирного дома № 37 по улице Фучика в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет принято до конца ноября 2024 года. Об этом заявил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин в ходе брифинга 13 ноября.

По его словам, решение будет принято по результатам межведомственной комиссии и комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Если после завершения комиссий будет снят режим ЧС с территории вокруг дома и здание признают неаварийным, то фонд капремонта в 2025 году отремонтирует фасад и подвальные помещения в доме. После этого жильцам планируется выплатить компенсации для проведения ремонта внутри жилых помещений", - рассказал Скалкин.

Кроме того, дополнительно рассматривается вопрос о ремонте подъездов в доме № 37 по улице Фучика. В здании планируется восстановить все инженерные коммуникации, а также лифты.

Первый заместитель главы администрации Автозаводского района Антон Чернов добавил, что жителям первого и второго подъездов пострадавшего от взрыва дома выплачена компенсация в размере 7,2 млн рублей за съем жилья.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода направила 49 млн рублей на ремонт дома на улице Фучика.

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Теги:
Взрыв дома
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