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Общество

Прочность конструкций дома № 37 по улице Фучика не выходит за пределы нормативных значений

07 ноября 2024 19:24  [99] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГОЧС МЧС РФ провели детальное обследование жилого дома № 37 по улице Фучика с использованием мобильного диагностического комплекса "Стрела-Струна". Результаты показали, что прочность конструктивных элементов здания не выходит за пределы нормативных значений. Об этом сообщили в Главном управлении по капитальному строительству Нижнего Новгорода.

"Результаты динамико-геофизических испытаний показали, что здание находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии", - отмечено в экспертизе. Также эксперты дали ряд рекомендаций по содержанию дома.  

Как сообщили в ГлавУКСе, результаты экспертизы будут направлены в межведомственную комиссию по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории Нижнего Новгорода для принятия решения о судьбе дома. Кроме того, результаты экспертизы обсудят с жителями дома на традиционной встрече.

Ранее замглавы Нижнего Новгорода провел встречу с жителями дома №37 по улице Фучика.

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Теги:
Автозаводский район Жилье
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