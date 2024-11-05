Архитектурную подсветку установят на ОКН "Дом железнодорожников" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: autotravel-nn.ru

МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" объявил аукцион по выбору подрядчика для монтажа архитектурно-художественной подсветки на фасаде жилого дома железнодорожников на улице Семашко,2 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит подготовить проект архитектурно-художественной подсветки, после чего установить на фасаде дома 70 линейных светодиодных светильников и 48 светодиодных прожекторов.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 7,5 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Подсветка должна быть установлена до 31 декабря 2024 года.

Жилой дом железнодорожников был построен по проекту архитектора Дмитрия Сильванова в 1937-1938 годах и является образцом ранней советской неоклассики. Здание было признано объектом культурного значения регионального значения в 2020 году.

Напомним, архитектурную подсветку установят на двух ОКН на Черниговской в Нижнем Новгороде за 5 млн рублей.