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Экономика

ФРТ направит 478 млн рублей на модернизацию ЖКХ в Нижегородской области

13 ноября 2024 18:24  [117] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фонд развития территорий одобрил новую заявку Нижегородской области на получение 478,6 млн рублей для модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ФРТ.

Средства фонда направят на капремонт 31,8 км сетей водопровода в Чкаловске и 36,9 км теплосетей в Нижнем Новгороде. В результате качество коммунальных услуг улучшится почти у 7 тысяч человек.

Общая стоимость работ по одобренной заявке составляет 850,1 млн рублей, почти половину профинансирует ФРТ.

"Всего по этой программе в Нижегородской области планируется модернизировать 347,7 км инженерных коммуникаций, а также построить три котельные и реконструировать биологические очистные сооружения. В результате качество коммунальных услуг улучшится для 43,6 тысяч жителей региона", - пояснили в фонде развития территорий.

Фонд развития территорий является оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры. На сегодняшний день ФРТ одобрил заявки 63 регионов.

Напомним, что около 2 млрд рублей потребуется на установку ИТП в домах с ржавой водой в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ЖКХ Реконструкция
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