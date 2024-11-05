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Спорт

Василий Атанасов принёс "Торпедо" победу над минским "Динамо" в овертайме

14 ноября 2024 07:35  [27] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" отправилось на выездной матч в Минск, где 13 ноября сыграло с местным "Динамо". Соперники находятся в непосредственной близости в таблице Западной конференции.

Две недели назад команды встречались в Нижнем Новгороде, и тогда нижегородцы уступили минчанам 2:5. При этом семь последних выездных игр в столице Беларуси остались за нашей командой. К тому же наша команда отправилась на выезд на эмоциональном подъёме: накауне дома она победила "Сочи" со счётом 7:1.

Игра на "Минск-Арене" началась с быстрой шайбы хозяев: счёт был открыт уже через 22 секунды после вбрасывания. После этого весь период прошёл в обоюдоострых атаках с равными шансами на успех. И за 1 минуту до конца игрового отрезка нижегородский защитник Китон Томпсон забил свою первую шайбу в КХЛ и сравнял счёт.

Несмотря на активные действия обеих команд, второй и третий периоды счёт на табло не изменили. При этом один раз "зубры" забросили шайбу "бело-синим", но видеопросмотр зафиксировал игру высоко поднятой клюшкой, и гол отменили.

В очередной раз игра переместилась за пределы игрового времени. Начинавший игру в роли 13-го нападающего Василий Атанасов поставил победную точку для нижегородской команды и стал героем овертайма. Хоккеисты "Торпедо" одержали восьмую подряд победу в столице Беларуси со счётом 2:1.

"Торпедо" возвращается в "Нагорный", чтобы в субботу при поддержке родных трибун встретиться с ярославским "Локомотивом".

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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