Нижегородские власти направят 325 млн рублей на ремонт дороги у Гребного канала Общество

МКУ "ГУММиД" объявило аукцион по выбору подрядчика для капремонта дороги на дамбе Гребного канала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет об участке трассы от яхт-клуба "Лето" до разворотной площадки.

Подрядчику предстоит разработать проект капремонта дороги и отремонтировать участок трассы протяженностью около 1 км. В частности, планируется построить разворотную площадку, ливневки, установить наружное освещение, проложить тротуары, велодорожку, а также обустроить парковку площадью около 1500 кв. метров.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 325,8 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Итоги торгов подведут 5 декабря.

Работы должны завершиться до 31 мая 2026 года.

Напомним, гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.