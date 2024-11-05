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Общество

Нижегородские власти направят 325 млн рублей на ремонт дороги у Гребного канала

14 ноября 2024 11:50  [75] Общество

МКУ "ГУММиД" объявило аукцион по выбору подрядчика для капремонта дороги на дамбе Гребного канала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет об участке трассы от яхт-клуба "Лето" до разворотной площадки.

Подрядчику предстоит разработать проект капремонта дороги и отремонтировать участок трассы протяженностью около 1 км. В частности, планируется построить разворотную площадку, ливневки, установить наружное освещение, проложить тротуары, велодорожку, а также обустроить парковку площадью около 1500 кв. метров.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 325,8 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Итоги торгов подведут 5 декабря.

Работы должны завершиться до 31 мая 2026 года.

Напомним, гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дороги Нижегородский район Ремонтные работы
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