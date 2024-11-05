Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 в Нижнем Новгороде будут сокращены с 1 декабря Общество

1 декабря в Нижнем Новгороде будут произведены очередные изменения в маршрутной сети Нижнего Новгорода. Об этом предупредили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Согласно информации, в связи с окончанием срока действия свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, автобусные маршруты Т-74, Т-82, Т-91 и Т-97 переводятся на регулируемые тарифы и на государственные контракты.

"Маршруты А-74 "Микрорайон Верхние Печеры – Микрорайон Бурнаковский" и А-82 "Автовокзал "Щербинки" – Улица Усилова" продолжат работать по действующим схемам", - говорится в сообщении ЦРТС. А вот маршруты Т-91 и Т-97 будут скорректированы.

Так, на маршруте А-91 маршрут будет сокращён, и конечную остановку перенесут с улицы Долгополова до Черниговской набережной. Это сделано "для стабилизации интервалов движения" и нацелено на перспективу - для транспортного обслуживания строящих на Черниговской жилых комплексов.

В итоге маршрут будет следовать от посёлка Черепичный по улицам Геологов, Героя Шапошникова, Кащенко, Кемеровской, проспекту Гагарина, улицам Бекетова, Ванеева, площади Минина и Пожарского, Зеленскому съезду, улице Широкой, Нижне-Волжской набережной и улице Черниговской.

Маршрут А-97, ранее следовавший от Мостотряда до улицы Богдановича в Верхних Печерах, также будет урезан и пойдёт от микрорайона Юг до улицы Деловой. В ЦРТС объяснили это отменой маршрута Т-13 и необходимостью обеспечить транспортную связь микрорайона Юг с проспектом Гагарина и Онкодиспансером.

Изменённый маршрут проследует по Южному бульвару, улице Янки Купалы, Южному шоссе, улице Веденяпина, проспекту Ленина, улице Новикова-Прибоя, через Мызинский мост, проспект Гагарина, площадь Лядова, улицу Большую Покровскую, площади Максима Горького и Минина и Пожарского, улицу Минина, площадь Сенную, улицы Большую Печерскую, Родионова и Деловую.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря в Нижнем Новгороде планируется внесение изменений в маршруты электробусов Э-9 и Э-17.