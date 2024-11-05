Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2024 15:51  [60] Фестиваль "Сделано в России" пройдет в Чэнду
12 ноября 2024 14:35  [137] Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
12 ноября 2024 14:13  [138] Почти 300 площадок для беспилотников появится в России к 2030 году
12 ноября 2024 13:43  [146] Нижегородская епархия отказалась от возведения храма на улице Героя Смирнова
12 ноября 2024 13:35  [178] Дом мещанина Васильченко в центре Нижнего Новгорода частично разберут до конца года
12 ноября 2024 13:21  [141] Евгений Чинцов провёл приём граждан на своём округе №30
12 ноября 2024 13:12  [160] Нижегородская область и Куба будут продвигать "ИТ-маркетплейс.рф" на международном рынке
12 ноября 2024 12:38  [202] Центр орфанных заболеваний откроют на базе Нижегородской детской больницы
12 ноября 2024 12:02  [192] Нижегородские обладатели iPhone стали чаще сдавать их в трейд-ин
12 ноября 2024 11:56  [182] Депутат Госдумы Наталья Назарова проверила строящиеся объекты и встретилась с участниками СВО и их семьями в Ардатовском округе
Общество

Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря

12 ноября 2024 14:35  [137] Общество

Фото: Александр Воложанин

С 1 декабря в Нижнем Новгороде планируется внесение изменений в маршруты электробусов Э-9 и Э-17. Об этом предупредили в пресс-службе Центра развития транспортных систем.

"Из-за отсутствия соответствующей разворотной площадки в ЖК "Цветы" для транспортных средств большого класса, электробусы в зимних условиях не смогут безопасно осуществлять разворот на Анкудиновском шоссе", - сообщили специалисты ЦРТС.

По этой причине до весны электробусы Э-17 будут направлены в ЖК "Новая Кузнечиха" с заходом в микрорайоны Кузнечихи - и далее до площади Минина и Пожарского.

Для жителей ЖК "Цветы" на маршруте останется остановочный пункт "Сбербанк", другие два остановочных пункта будут продолжать обслуживаться автобусами А-31. К 1 декабря на данном маршруте планируется увеличить выпуск подвижного состава.

При этом электробусы Э-9 с 1 декабря будут следовать напрямую по улице Ванеева, не заезжая в Новую Кузнечиху и в микрорайон Кузнечиха.

"Таким образом, проблема транспортного обслуживания ЖК "Новая Кузнечиха", микрорайона Кузнечиха, ЖК "Анкудиновский парк" решится в ближайшей перспективе за счёт сокращения интервалов движения и эффективного распределения пассажиров по маршрутам", - подчеркнули в ЦРТС.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Электробусы
Поделиться:
Новости по теме
06 ноября 2024 11:36  [592] Нижнему Новгороду выделили 620 млн рублей на доукомплектацию парка электробусов
18 октября 2024 13:22  [850] Новые остановки для электробусов и автобусов установят в Советском районе
08 октября 2024 13:25  [901] Автобусы А-31 начнут курсировать по маршруту Т-31 в Нижнем Новгороде с ноября
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph