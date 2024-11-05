Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря Общество

Фото: Александр Воложанин

С 1 декабря в Нижнем Новгороде планируется внесение изменений в маршруты электробусов Э-9 и Э-17. Об этом предупредили в пресс-службе Центра развития транспортных систем.

"Из-за отсутствия соответствующей разворотной площадки в ЖК "Цветы" для транспортных средств большого класса, электробусы в зимних условиях не смогут безопасно осуществлять разворот на Анкудиновском шоссе", - сообщили специалисты ЦРТС.

По этой причине до весны электробусы Э-17 будут направлены в ЖК "Новая Кузнечиха" с заходом в микрорайоны Кузнечихи - и далее до площади Минина и Пожарского.

Для жителей ЖК "Цветы" на маршруте останется остановочный пункт "Сбербанк", другие два остановочных пункта будут продолжать обслуживаться автобусами А-31. К 1 декабря на данном маршруте планируется увеличить выпуск подвижного состава.

При этом электробусы Э-9 с 1 декабря будут следовать напрямую по улице Ванеева, не заезжая в Новую Кузнечиху и в микрорайон Кузнечиха.

"Таким образом, проблема транспортного обслуживания ЖК "Новая Кузнечиха", микрорайона Кузнечиха, ЖК "Анкудиновский парк" решится в ближайшей перспективе за счёт сокращения интервалов движения и эффективного распределения пассажиров по маршрутам", - подчеркнули в ЦРТС.