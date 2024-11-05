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Культура и отдых

Триумфальную арку в Канавине восстановят за 214 млн рублей

14 ноября 2024 13:34  [101] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Администрация Нижнего Новгорода направит 214,2 млн рублей на восстановление триумфальной арки на улице Советской в Канавинском районе. Об этом сообщается в проекте городского бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов.

Так, в 2025 году на восстановление исторического объекта будет выделено 84,2 млн рублей, а в 2026 году – 130 млн рублей.

Кроме того, в 2025 году будет направлено из городского бюджета 2,5 млн рублей на реставрацию Литературного музея А. М. Горького (Дома Бурмистровой) на улице Минина, 26.

Напомним, элементы триумфальной арки XIX века обнаружили во время земляных работ на улице Советской в Канавине в середине августа, их планируется поместить под стекло.

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Теги:
ОКН Реставрация
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