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Общество

Новый пешеходный мост через Петряевский канал установили в Автозаводском районе

14 ноября 2024 15:11  [62] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новый пешеходный мост через Петряевский канал установили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Прежняя переправа, соединяющая улицу Тяблинскую с благоустроенным сквером на улице Космической, была в неудовлетворительном состоянии. По мосту жители частного сектора ведут детей в школы и детсады.

"После обращений жителей к главе города специалисты обследовали состояние старого моста и выявили высокий износ переправы. Мэр Юрий Шалабаев принял решение выделить средства для установки нового моста. Мы оперативно взяли этот объект в работу", - отметил замглавы администрации Автозаводского района Артём Зиновьев.

Мост выполнен из легкого металла. Перед его установкой было очищено 1,5 тысяч кв. метров Петряевского канала, укреплены берега, в том числе, с применением габионов.

Отметим, что сквер на улице Космической был благоустроен в этом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Напомним, новый пешеходный мост через Шуваловский канал в Ленинском районе установят к декабрю.

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Теги:
Автозаводский район Мост Строительство
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