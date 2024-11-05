Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2024 15:15  [12] МВД может заняться "укреплением традиционных ценностей" в России
08 ноября 2024 15:02  [50] Егор Бероев встретился с молодыми госслужащими в Нижнем Новгороде
08 ноября 2024 14:13  [104] Работу Нижегородского регионального совета сторонников "Единой России" высоко оценили на федеральном уровне
08 ноября 2024 14:07  [146] Улицы Канавинскую и Даля в Нижнем Новгороде перекроют 9 ноября для съёмок фильма
08 ноября 2024 13:39  [149] Новая единая форма появилась у работников нижегородской скорой помощи
08 ноября 2024 13:24  [130] Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 9 и 11 ноября
08 ноября 2024 12:57  [142] Обновленные межмуниципальные центры управления открыли в 16 муниципалитетах Нижегородской области
08 ноября 2024 12:35  [136] Бастрыкин заинтересовался треснувшим домом на Коломенской в Нижнем Новгороде
08 ноября 2024 11:36  [170] Спецклассы по изучению беспилотных авиационных систем открыли в Нижегородской области
08 ноября 2024 11:15  [175] Нижегородцам дали рекомендации по борьбе с тревожностью
Общество

Новый пешеходный мост через Шуваловский канал устанавливают в Ленинском районе

06 ноября 2024 15:13  [515] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новый пешеходный мост через Шуваловский канал устанавливают в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает районная администрация, замена моста происходит по просьбам местных жителей. Подрядчик уже смонтировал 35 из 48 винтовых свай для опор современной переправы.

По словам главы Ленинского района Сергея Лукоянова, старый мост был установлен в поселке Дачный в 1987 году.

Ежедневно переправой пользуются более 600 человек, в числе которых учащиеся школы №138 и студенты Нижегородского технологического техникума.

В ближайшее время рабочие закончат установку свай и приступят к сборке моста. Все работы идут по графику, ожидается, что новый мост будет установлен к декабрю. Его протяженность составит 60 метров.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершились ремонтные работы на пешеходном мосту на Зеленском съезде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Ленинский район Мосты
Поделиться:
Новости по теме
02 ноября 2024 10:33  [599] Мэрия Нижнего Новгорода направит 53 млн рублей на охрану мостов через Оку
18 октября 2024 16:15  [1133] Движение временно ограничат на мосту Нижегородской ГЭС
24 сентября 2024 13:53  [791] Пешеходный мост над Зеленским съездом отремонтировали в Нижнем Новгороде
21 августа 2024 13:41  [2532] Пешеходный мост через Шуваловский канал построят в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph