Новый пешеходный мост через Шуваловский канал устанавливают в Ленинском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новый пешеходный мост через Шуваловский канал устанавливают в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает районная администрация, замена моста происходит по просьбам местных жителей. Подрядчик уже смонтировал 35 из 48 винтовых свай для опор современной переправы.

По словам главы Ленинского района Сергея Лукоянова, старый мост был установлен в поселке Дачный в 1987 году.

Ежедневно переправой пользуются более 600 человек, в числе которых учащиеся школы №138 и студенты Нижегородского технологического техникума.

В ближайшее время рабочие закончат установку свай и приступят к сборке моста. Все работы идут по графику, ожидается, что новый мост будет установлен к декабрю. Его протяженность составит 60 метров.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершились ремонтные работы на пешеходном мосту на Зеленском съезде.