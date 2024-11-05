Бастрыкин заинтересовался нерасселенным аварийным домом в Нижнем Новгороде Общество

Фото: СУ СКР РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин снова обратил внимание на ситуацию с нерасселением жителей из аварийного дома на улице Героя Давыдова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Информационный центр СК в соцсети Вконтакте.

Нижегородка пожаловалась в приемную Александру Бастрыкина на длительное нерасселение многоквартирного дома по улице Героя Давыдова 1937 года постройки. Она уточнила, что фундамент здания просел, кирпичная кладка частично обрушилась, несущие конструкции деформированы, кровля повреждена, а на стенах образовались трещины.

В 2019 году дом признали аварийным и подлежащим сносу, жильцов должны были расселить в декабре 2022 года. В настоящее время собственникам предлагают жилье в маневренном фонде в здании общежития, которое также непригодно для проживания. В свою очередь, компенсации не позволяют купить жителям аварийного дома равнозначную недвижимость.

В январе 2024 года Александр Бастрыкин уже обращал внимание на проблему жителей нерасселенного дома на улице Героя Давыдова и потребовал доклад у руководителя СУ СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина. В настоящее время в СУ СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело.

Руководитель Следственного комитета РФ затребовал еще один доклад у главы СУ СК России по Нижегородской области о результатах расследования дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Напомним, специалисты проведут экспертизу треснувшего дома на улице Коломенской в Нижнем Новгороде.