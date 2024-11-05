Центр малотоннажной химии рублей будет построен в Нижнем Новгороде за 2,2 млрд рублей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр по производству малотоннажной химии для микроэлектроники планируется построить в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье" со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

По его словам, предприятие будет выпускать 46 наименований различных химических материалов.

"Это должна быть инновационная импортозамещающая продукция. Стоимость проекта оценивается в 2,2 млрд рублей. Общая площадь четырех зданий центра составит 9,8 тысяч кв. метров",- рассказал Никитин на форуме "Столица химии" в Дзержинске.

Площадка под строительство предприятия находится рядом с Сормовской ТЭЦ.

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