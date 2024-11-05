Два новых резидента ОЭЗ "Кулибин" вложат 390 млн рублей в химические производства Экономика

Экспертный совет ОЭЗ "Кулибин", расположенной в Дзержинске Нижегородской области, поддержал заявки ООО "ФоТур" и ООО "Базальтовые огнезащитные технологии" на получение статуса резидентов особой экономической зоны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, на сегодняшний день экспертный совет одобрил уже 36 проектов инвесторов с общим объемом инвестиций около 116 млрд рублей.

"Планируется создание 4600 рабочих мест. Несколько предприятий резидентов уже введено в эксплуатацию, на других площадках продолжается активная работа. В ближайшее время планируем открытие еще двух производств", - сказал Андрей Саносян.

ООО "ФоТур" намерено создать производство глицидола (применяется при изготовлении стеклопластика, лаков как стабилизатор технических масел и виниловых полимеров), бис-ГМА (используется в стоматологических композитах, герметиках для зубов и зубном цементе), олигоуретанметакрилатов (применяется в зубопротезировании, 3D-печати, косметологии). Объем инвестиций в проект составит около 170 млн рублей, планируется создать 18 рабочих мест. Компания намерена выпускать до 114 тонн готовой продукции в год.

ООО "Базальтовые огнезащитные технологии" рассчитывает построить производство огнезащитных и теплоизоляционных материалов на основе базальтового супертонкого волокна. Они применяются при строительстве зданий и сооружений для огнезащиты воздуховодов и металлоконструкций, теплоизоляции трасс. Инвестор намерен вложить в реализацию проекта 219,3 млн рублей. На новом предприятии будет создано 44 рабочих места.

Гендиректор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко добавил, что два новых проекта направлены на создание дефицитной и импортозамещающей продукции, которая широко применяется в различных секторах экономики.

Напомним, Нижегородская область подала заявку в минэкономразвития РФ на увеличение площади ОЭЗ "Кулибин"за счет грузового порта на Бору.