Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке на 3,5% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сбербанк с 15 ноября повысил ставки по рыночным программам ипотеки сразу на 3,5 процентных пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации. Изменения связаны с изменением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Предыдущее повышение, напомним, состоялось 3 октября.

Теперь минимальные ставки по базовым программа на первичном рынке составляют 28,4%, на вторичном - 28,1%. Такие же минимальные ставки действуют по программе на "Домклик". По одобренным ранее заявкам действуют прежние ставки - 21,9% и 21,6%, соответственно.

Как рассказали в пресс-службе Сбера, также с 15 ноября возобновляется проведение сделок по "Семейной ипотеке" и "Ипотеке для ИТ" на "Домклик".

При этом Сбербанк увеличивает и средневзвешенные ставки по льготным программам, сумма которых превышает предусмотренный госпрограммой лимит. Размер повышения предусмотрен в диапазоне 1-2,5 п.п. в зависимости от суммы кредита.

Так, сумма до утверждённого правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, свыше лимита - по ставке банка, а в кредитном договоре будет указана средневзвешенная ставка. По "Семейной ипотеке" минимальная средневзвешенная ставка на "Домклик" для Нижегородской области при сумме кредита свыше 7 млн составит 12,9%, по "Ипотеке для ИТ" при сумме кредита от 10,5 млн рублей - 13%. Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жильё, так и на сегмент ИЖС.

Как ранее сообщил телеканал "360", Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки с 6 до 12%, привязав её к возрасту детей. Но инициатива не нашла отклика. "Семейная ипотека" по ставке 6% была продлена до 2030 года. Её предоставляют семьям с детьми, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет.

Также до 2030 года продлили и ИТ-ипотеку, но на новых условиях.