Полицейские составили 10 "административок" на верхнепечёрских дрифтеров

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Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области, архив

Сотрудники нижегородской ДПС в ходе рейда выявили группу водителей, устроивших ночной дрифт на парковке торгового центра "Лента" на улице Родионова. Молодые люди сильно досаждали своими "покатушками" жителям близлежащих домов.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в отношении четверых водителей в возрасте от 18 до 27 лет, участвовавших в опасных заездах, составлено 10 административных материалов.

Водителей уличили, в частности, в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, в управлении машиной без прав, отсутствии ОСАГО, нарушении правил маневрирования. Кроме того, была зафиксирована чрезмерная тонировка автомобиля, что также является правонарушением.

Два автомобиля после этого были эвакуированы на штрафстоянку, уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что пять водителей были привлечены к ответственности за опасные маневры на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Госавтоинспекция
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