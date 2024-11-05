Полицейские составили 10 "административок" на верхнепечёрских дрифтеров

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Сотрудники нижегородской ДПС в ходе рейда выявили группу водителей, устроивших ночной дрифт на парковке торгового центра "Лента" на улице Родионова. Молодые люди сильно досаждали своими "покатушками" жителям близлежащих домов.
Как сообщили в Госавтоинспекции, в отношении четверых водителей в возрасте от 18 до 27 лет, участвовавших в опасных заездах, составлено 10 административных материалов.
Водителей уличили, в частности, в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, в управлении машиной без прав, отсутствии ОСАГО, нарушении правил маневрирования. Кроме того, была зафиксирована чрезмерная тонировка автомобиля, что также является правонарушением.
Два автомобиля после этого были эвакуированы на штрафстоянку, уточнили в Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что пять водителей были привлечены к ответственности за опасные маневры на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.
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