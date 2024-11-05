Нижегородские родители поддерживают запрет доступа в соцсети детям до 16 лет Общество

По сообщениям нижегородских СМИ 45% родителей Нижнего Новгорода высказались за запрет доступа в соцсети детям до 16 лет. Эта информация появилась после публикации результатов соцопроса, проведенного порталом Superjob.ru. Цель опроса состояла в желании выяснить отношение родителей детей от 7 до 16 лет к запрету доступа в социальные сети для подростков до 16 лет.

Поводом для исследования могли стать участившиеся в последнее время инициативы по введению законодательных ограничений для детей и подростков на доступ в соцсети. Среди подобных инициатив можно назвать предложение ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", попавшее в сферу публичного внимания в начале ноября этого года и не нашедшее поддержки в Госдуме РФ, а также аналогичный законопроект, предложенный законодателям Австралии.

В результате проведенного опроса выяснилось, что в России почти половина опрошенных родителей (46%) готовы поддержать запрет. Вместе с тем больше трети респондентов (34%) высказались против и пятая часть всех опрошенных (20%) затруднилась с ответом. Опубликованные результаты мы предложили оценить экспертам, попросив их ответить на два вопроса: достигнет ли своих целей предлагаемое ограничение и к каким результатам это ограничение может привести если появится?

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского указывает на "подводные течения" любых запретов:

"Любые запреты - вещь, во-первых, опасная, а во-вторых - совершенно бесполезная. Запретный плод очень быстро приобретает приторную сладость и начинает возбуждать к себе нездоровый интерес, подогреваемый подростковой жаждой знаний и общения. В то же время, техническая продвинутость подрастающего с невероятной быстротой поколения позволит ему легко обойти любые запреты. К тому же, наверняка найдется умелец-визионер, который создаст соцсеть специально для детей или подростков. Или для тех, и для других. Ведь нужно будет чем-то заменять ставшие привычными и необходимыми каналы коммуникации".

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Мы живём в цифровую эпоху - это данность, а дети с самого раннего возраста знакомятся с гаджетами. Присутствие в соцсетях ребёнка уже младшего школьного возраста стало абсолютно привычным явлением. Согласно опросу большинство нижегородских родителей высказалось за запрет доступа до 16 лет, то есть соцсети воспринимаются взрослыми как явное зло, которое крадёт время детей и учит плохому. Мы знаем множество подтверждений этому. Дети - та целевая аудитория, которая и по причине отсутствия жизненного опыта, и недостаточного критического осмысления может попасть под “дурное” влияние, не отличив “зло" от "добра" Но давайте смотреть правде в глаза: "а не сами ли родители создали такую ситуацию, когда годовалому чаду дали в руки планшет или телефон вместо книжки или лего, тем самым спровоцировав не развитие мелкой моторики и фантазии, а зависимость от яркой картинки?!..".

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

Недавно я задал похожий вопрос практикующему медицинскому психологу. Ответ был примерно такой. Негатив взрослых по поводу постоянного "сидения" подростков в интернете вообще и в соцсетях в частности, обусловлен во многом тем, что взрослые даже не пытаются понять, что именно там привлекает их детей. А непонятно, значит опасно. Так что, желание запретить – это, скорее всего, желание защитить, оградить от неизвестной родителям опасности. Родителей понять можно, а вот общественников, выдвигающих те же идеи, — вряд ли. Так и хочется их спросить, каким образом предлагаемый ими запрет можно реализовать? Выбросить детские мобильники и ноутбуки – а как тогда дети будут учиться? Заставить родителей стоять за плечом и смотреть не зашло ли их дитё в соцсеть? Попросить государство запретить соцсети вообще?.."

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Если внимательно посмотреть на результаты соцопроса, то мы увидим, что количество родителей, поддержавших запрос, не достигает и половины. При этом важно, не только то, что 34% опрошенных против запрета, но и то, что 20% респондентов затруднились с ответом. Эта последняя группа очень велика. Как правило в соцопросах группа воздержавшихся (затруднившихся с ответом) бывает меньше. О чем может говорить столь значительный состав группы отказавшихся давать ответ? Причины могут быть различны, но данном случае следует учитывать то, что они не солидаризировались с группой, высказавшейся за запрет. Таким образом результаты проведенного опроса можно интерпретировать и так: общее количество тех, кто не поддержал запрет составило 54% и это большинство. Мотивы у членов этой группы конечно же различны, но мы можем предположить, что среди них есть присутствуют те, кто осознает сложность и противоречивость проблемы и понимает, что методами насилия результата не получить".

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук предлагает взглянуть на проблему "под историческим углом":

"...Цифровой мир совершенно точно часть технологического прогресса, от которого сложно убежать и невозможно запретить. Простой исторический пример. В Великобритании в 1865 году был принят Закон о локомотивах. Он требовал, чтобы многим самоходным транспортным средствам на дорогах общего пользования предшествовал пеший мужчина, размахивающий красным флагом и дующий в клаксон. Это фактически остановило развитие автомобильного транспорта в Соединённом Королевстве на большую часть XIX века. О том, какие сейчас автомобили можно не говорить. Так может вместо запретов думать о будущем и о том, как подчинить человеку этого "цифрового монстра", пожирающего детей?".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"