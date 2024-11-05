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Сергей Судьин: "Разовыми запретами ничего не решить"

15 ноября 2024 11:18  [73] Общество

По сообщениям нижегородских СМИ 45% родителей Нижнего Новгорода высказались за запрет доступа в соцсети детям до 16 лет. Эта информация появилась после публикации результатов соцопроса, проведенного порталом Superjob.ru. Цель опроса состояла в желании выяснить отношение родителей детей от 7 до 16 лет к запрету доступа в социальные сети для подростков до 16 лет.  

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Любые запреты - вещь, во-первых, опасная, а во-вторых - совершенно бесполезная. Запретный плод очень быстро приобретает приторную сладость и начинает возбуждать к себе нездоровый интерес, подогреваемый подростковой жаждой знаний и общения. В то же время, техническая продвинутость подрастающего с невероятной быстротой поколения позволит ему легко обойти любые запреты. К тому же, наверняка найдется умелец-визионер, который создаст соцсеть специально для детей или подростков. Или для тех, и для других. Ведь нужно будет чем-то заменять ставшие привычными и необходимыми каналы коммуникации.

Поэтому, на мой взгляд, запрещать ничего нельзя. Во всяком случае из того, что не попадает в сферу внимания правоохранителей. Попытки запретить кончаются ничем. Более того, их неэффективность дискредитирует законодателя, запреты нередко приводят к нарушению чьих-то прав, кто не имел прямого отношения к тому, что внезапно оказалось вне закона. Ну и самое главное: прежде чем что-то запретить, необходимо создать хоть сколько-то путный аналог с похожим функционалом, годным контентом и профессиональной модерацией. Слабо? Уровень владения цифровыми компетенциями в наше время - это едва ли не самый главный фактор социальной дифференциации и перспектив вертикальной социальной мобильности.

И еще одна мысль не дает мне покоя. А вообще кто первым дает в руки ребенка гаджет? Злобная соседка? Малыш из коляски справа? Подозреваю, что оба варианта не верны. Это делают родители. Сначала под рекламную паузу, свинку Пепу или трех котов пытаются впихнуть в ребенка еще одну ложку овсяной или манной жижи; потом понимают, что ничего не займет малыша лучше, чем мобильник или планшет с ерундой из тик-тока. А высвободившееся время так приятно потратить на себя... На формирование цифровой зависимости (как, впрочем, и любой другой) требуется совсем немного времени. Внезапно осознав, что ничего с ней уже сделать нельзя, начинают вести разговоры про запреты. Разве это справедливо?

Резюмирую: разовыми запретами ничего не решить. Политика разумных ограничений, мягкого, но грамотного контроля должна реализовываться с первых лет жизни; а уж если и запрещать что-то, то необходимо прежде создавать нормальные аналоги, соответствующие возрасту. Соцсети - относительно новое явление в нашей жизни, развивающееся быстро и словно стихийно. Выработка правил взаимодействия в соцсетях и с соцсетями – дело будущего. Конечно же, недалекого".

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Теги:
Дети Сергей Судьин Социальные сети
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