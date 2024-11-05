Максим Лубяной: "Вместо запретов надо думать о будущем" Общество

По сообщениям нижегородских СМИ 45% родителей Нижнего Новгорода высказались за запрет доступа в соцсети детям до 16 лет. Эта информация появилась после публикации результатов соцопроса, проведенного порталом Superjob.ru. Цель опроса состояла в желании выяснить отношение родителей детей от 7 до 16 лет к запрету доступа в социальные сети для подростков до 16 лет.

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"По результатам социологического опроса от сервиса по подбору персонала 45% родителей за то, чтобы запретить детям до 16 лет доступ в соцсети. Понятно, что этот опрос никакого отношения к социологии не имеет, это опрос людей, ищущих работу. Поэтому говорить о нижегородских родителях, которые хотят всё запретить по меньшей мере некорректно. Переформулирую так, как это выглядит в реальности: 45% людей, ищущих работу и имеющих детей поддерживают запрет доступа в соцсети детям до 16 лет. Мне в целом интересно что подразумевали инициаторы опроса под словом соцсети, а, соответственно, и те, кого опрашивали. Ну просто, видимо, инициаторы опроса не в курсе структуры медиапотребления среди детей, а респонденты под словом "соцсети" тоже неизвестно что понимают. В общем оставим на совести сервиса по поиску работы те данные, которые они озвучили на всю страну и вернемся к запретам.

Запрет штука простая и понятная. Запретил и, вроде как, и проблемы нет. Какая-то страусиная позиция получается. Потому что проблема потребления детьми информации, поступаемой из сети интернет действительно существует. И, конечно, дело не в соцсетях и уж тем более не в детях. Дело во взрослых, которые не могут или не хотят кардинально поменять свои подходы к сложившемуся цифровому переходу. Но цифровой мир совершенно точно часть технологического прогресса, от которого сложно убежать и невозможно запретить.

Простой исторический пример. В Великобритании в 1865 году был принят Закон о локомотивах. Он требовал, чтобы многим самоходным транспортным средствам на дорогах общего пользования предшествовал пеший мужчина, размахивающий красным флагом и дующий в клаксон. Это фактически остановило развитие автомобильного транспорта в Соединённом Королевстве на большую часть XIX века. О том, какие сейчас автомобили можно не говорить. Так может вместо запретов думать о будущем и о том, как подчинить человеку этого "цифрового монстра", пожирающего детей?".