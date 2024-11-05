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Культура и отдых

Фестиваль бразильского кино в России открылся в Нижнем Новгороде

15 ноября 2024 13:34  [98] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в центре культуры "Рекорд" 14-17 ноября проходит XV Фестиваль бразильского кино в России. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, организатором фестиваля является бразильская продюсерская компания "Линьяс Продусоес Културайс" при поддержке Посольства Бразилии в Москве и правительства Нижегородской области.

На торжественное открытие фестиваля прибыл советник Посольства Бразилии в России, руководитель отдела культуры, образования, прессы и публичной дипломатии Карлос Эйджи Сузуки де Аморим.

Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева отметила, что Нижегородскую область и Бразилию многое объединяет, и Регион будет искать новые точки соприкосновения и проводить яркие культурные мероприятия, которые оставят незабываемые впечатления у всех участников.

Карлос Эйджи Сузуки де Аморим подчеркнул, что проведение фестиваля - это отличная возможность познакомить нижегородского зрителя с бразильским кино, которое рассказывает о повседневной жизни простых бразильцев, а также о судьбах известных людей. 

В программу кинофестиваля вошли восемь современных фильмов разных жанров — от комедий до биографий и драм. Все фильмы демонстрируются на португальском языке с русскими субтитрами. Вход на сеансы — по предварительной регистрации. Ссылки можно найти в официальной группе центра культуры "Рекорд" в соцсети "ВКонтакте"

Ранее сообщалось, что фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдёт в столице китайской провинции Сычуань Чэнду.

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Теги:
Кино Фестиваль
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