Фестиваль бразильского кино в России открылся в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в центре культуры "Рекорд" 14-17 ноября проходит XV Фестиваль бразильского кино в России. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, организатором фестиваля является бразильская продюсерская компания "Линьяс Продусоес Културайс" при поддержке Посольства Бразилии в Москве и правительства Нижегородской области.
На торжественное открытие фестиваля прибыл советник Посольства Бразилии в России, руководитель отдела культуры, образования, прессы и публичной дипломатии Карлос Эйджи Сузуки де Аморим.
Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева отметила, что Нижегородскую область и Бразилию многое объединяет, и Регион будет искать новые точки соприкосновения и проводить яркие культурные мероприятия, которые оставят незабываемые впечатления у всех участников.
Карлос Эйджи Сузуки де Аморим подчеркнул, что проведение фестиваля - это отличная возможность познакомить нижегородского зрителя с бразильским кино, которое рассказывает о повседневной жизни простых бразильцев, а также о судьбах известных людей.
В программу кинофестиваля вошли восемь современных фильмов разных жанров — от комедий до биографий и драм. Все фильмы демонстрируются на португальском языке с русскими субтитрами. Вход на сеансы — по предварительной регистрации. Ссылки можно найти в официальной группе центра культуры "Рекорд" в соцсети "ВКонтакте"
Ранее сообщалось, что фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдёт в столице китайской провинции Сычуань Чэнду.
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