Автозаводская ТЭЦ получила паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2024-2025 гг. Общество

Автозаводская ТЭЦ, которая входит в состав группы "Эн+ Тепло Волга" получила два паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2024-2025гг: как субъект электроэнергетики - от Министерства энергетики РФ и как теплоснабжающая организация - от Администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода.



Эти важный для энергетиков документы подтверждают готовность объекта к надёжному обеспечению потребителей электрической и тепловой энергией в период прохождения пиковых нагрузок.



В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проверено техническое состояние всего оборудования ТЭЦ, завершены плановые ремонты, сформированы необходимые запасы топлива, проведены противоаварийные и противопожарные тренировки, а также учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций с угрозой нарушения электро и теплоснабжения в условиях низких температур наружного воздуха.



С 2020 года на Автозаводской ТЭЦ планомерно реализуется инвестиционная программа. Общий объем вложенных в модернизацию станции средств превысил 2,5 млрд рублей. В частности, было проведено техническое перевооружение водогрейных и энергетических котлов, системы подачи резервного топлива к котлам и мазутопроводов.



В этом году реализуется масштабный проект по 3 крупным ремонтам – двух энергетических котлоагрегатов и турбоагрегата с заменой деталей проточной части. Также в этом году завершены текущие ремонты 5 котлоагрегатов и капитальный ремонт котлоагрегата ст.№ 13 с проведением 100% проверки контроля и заменой 68 шт. необогреваемых гибов; ремонты 4 турбоагрегатов, техническое перевооружение 3 деаэраторов, ремонт дымовой трубы.



В прошлом году совместно с китайскими партнерами был установлен новый турбокомпрессор с приводной паровой турбиной. Он заменил выработавшее свой ресурс техническое оборудование, которое эксплуатировалось на Автозаводской ТЭЦ более 50 лет. За счет его установки удалось снизить удельные расходы топлива, а также увеличить производство и поставку сжатого воздуха промышленным предприятиям Группы ГАЗ в объеме 159 млн м3 в год. Отработанный пар турбины теперь используется на собственные нужды ТЭЦ, а также для подачи горячего водоснабжения в Автозаводском районе.



Весной прошлого года введена в эксплуатацию установка подщелачивания с контролем водно-химического режима ГВС, в том числе, по водородному показателю рН.



Реализуется большой экологический проект по модернизации рыбозащитных устройств береговых насосных станций. Еще один крупный проект Автозаводской ТЭЦ – обновление релейной защиты и автоматики электрооборудования 110 кВ кабельно-воздушной линии Заречная-1.



"Все эти мероприятия повышают надежность работы оборудования и делают Автозаводскую ТЭЦ конкурентоспособной на фоне современных теплоэлектростанций, притом, что через 2 года станция будет отмечать 95-летний юбилей", - отметил генеральный директор ГК "Эн+ Тепло Волга" Виталий Гаврюшенко.