Правительство России одобрило поправки в законопроект о майнинге

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Правительство РФ одобрило поправки в законопроект о майнинге, которые регулируют налогообложение криптовалюты.

Как сообщается на сайте Минфина РФ, поправки вводят правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи, а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем.

"Правительство России одобрило проект поправок к проекту федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации". В результате обсуждения с бизнесом принято решение о целесообразности налогообложения финансового результата от майнинга, как наиболее справедливо отражающего результаты этой деятельности. Такой подход направлен на соблюдение баланса интересов бизнеса и государства."- говорится в сообщении.

Криптовалюта будет признаваться имуществом, операции с ней не будут облагаться НДС, а предельная ставка НДФЛ не превысит 15%. Оператору майнинговой инфраструктуры будет необходимо сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 5–10 лет Россия может столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за активного развития майнинга.