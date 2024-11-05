Нижегородцы смогут проверить свои силы во Всероссийском экодиктанте Общество

Фото: оргкомитет Всероссийского экодиктанта

Нижегородцы смогут стать участниками Всероссийского экодиктанта. Как сообщает оргкомитет мероприятия, предстоящий эко-диктант станет шестым по счету и пройдет в онлайн-формате на портале экодиктант.рус с 25 ноября по 8 декабря.

Тема этого года "Красная книга оживает: Экодиктант как маршрут к сбережению природы". По словам сопредседателя федерального оргкомитета экодиктанта Натальи Соколовой, в этом году делан акцент на вопросах про заповедные территории России, Красную книгу РФ и экотуризм.

В прошлом году участниками мероприятия стали 5 млн человек из 182 стран. Работало больше 4000 оффлайн-площадок, в том числе в странах СНГ, ШОС и БРИКС.

Ранее сообщалось, что большой этнографический диктант прошел в нижегородском Доме народного единства.