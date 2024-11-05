Профилактическая акция "Внимание - Пешеход!" пройдёт в регионе 18-20 ноября

Госавтоинспекция Нижегородской области в период с 18 по 20 ноября проведёт оперативно-профилактическое мероприятие "Внимание - Пешеход!", цель которого - профилактика ДТП с участием пешеходов.
В ведомстве подчеркнули важность такой профилактики правонарушений в условиях сокращения светового дня и ухудшения погодных условий. Причём пристальное внимание автоинспекторы будут обращать на соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и самими пешеходами.
По данным Госавтоинспекции, за 10 месяцев 2024 года на территории Нижегородской области произошло 911 наездов на пешеходов, в которых 62 человека погибли и 899 получили ранения.
При этом 552 наезда совершено вне пешеходных переходов, а 357 произошли именно на переходах.
"Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения при переходе проезжей части. В тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы", - добавили в ведомстве.
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