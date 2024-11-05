Нижегородская область заняла 37 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам Экономика

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Нижегородская область заняла 37 место в ежегодном рейтинге регионов РФ по зарплатам - это на 2 пункта выше, чем в годом ранее. Исследование подготовили эксперты РИА Новости.

Согласно информации, при подготовке рейтинга учитывались данные официальной статистики по средним зарплатам в период с сентября 2023 по август 2024 года. В качестве основного показателя ранжирования использовалась доля высокооплачиваемых работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц.

Кроме того, при расчётах использовались такие показатели как доля работников с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространённых зарплат в регионе.

Согласно статистике Росстата, номинальная среднемесячная зарплата в России по итогам периода составила 72 тысячи рублей в месяц после оплаты НДФЛ - это на 18,2% больше, чем годом ранее. При этом безработица в августе 2024 года составила всего 2,4%.

17,2% работающих россиян могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. В рейтинге 2023 года их доля составляла 15%, а в 2022 году - менее 10%.

Так, доля нижегородцев с заработной платой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 9,2% (7,4% в прошлом году), с зарплатой менее 30 тысяч рублей - 26,6%.

Диапазон типовых зарплат в Нижегородской области - 30 000 - 64 000 рублей. Данные приводятся с учётом выплаты подоходного налога.

Возглавил рейтинг Чукотский автономный округ, где 66,6% трудоспособного населения получает зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц, 1,9% - менее 30 тысяч рублей в месяц. Также среди лидеров преобладают северные и дальневосточные регионы, а также Москва.

На последних строчках расположилась республики Ингушетия, Чечня и Калмыкия. Доля жителей региона с заработной платой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 2,4%, 2,6% и 2,7% соответственно; с зарплатой менее 30 тысяч рублей - 58,6%, 56,2% и 39,2%.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-30 рейтинга регионов по материальному благополучию населения по итогам 2023 года, а по итогам второго квартала 2024 года заняла 17 место в рейтинге регионов РФ по доходам населения.