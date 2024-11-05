Депутаты Госдумы предложили четырехдневную рабочую неделю для многодетных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести возможность перехода на четырёхдневную трудовую неделю без снижения дохода одному из работающих родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям. Соответствующее обращение направлено на имя вице-премьера Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.
Кроме того, предлагается дать возможность увеличивать ежедневное время работы таких сотрудников до 9 часов по соглашению с работодателем.
Инициативу предлагается внедрить в качестве эксперимента на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких крупных предприятий, желающих поучаствовать в программе. По итогам эксперимента, в случае положительной оценки, новый трудовой режим предлагается закрепить законодательно.
По словам автора идеи, она может стать важным шагом в поддержке многодетных и неполных семей.
"Это не просто гибкость в графике, а возможность повысить качество жизни за счёт большего времени на воспитание детей и семейные дела. В современном мире, где баланс между работой и личной жизнью становится всё более актуальным, такая мера способна снизить уровень стресса и повысить удовлетворённость жизнью", - отметил Борис Чернышов.
В случае положительных результатов можно будет закрепить эту практику на федеральном уровне.Телеканалу "360" Чернышов пояснил, что многодетные родители и так вынуждены часто отпрашиваться с работы, поэтому принципиальной разницы не будет. К тому же, за четыре дня они смогут эффективнее использовать рабочее время на выполнение того же объёма задач.
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