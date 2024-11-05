Депутаты Госдумы предложили четырехдневную рабочую неделю для многодетных Общество

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести возможность перехода на четырёхдневную трудовую неделю без снижения дохода одному из работающих родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям. Соответствующее обращение направлено на имя вице-премьера Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

Кроме того, предлагается дать возможность увеличивать ежедневное время работы таких сотрудников до 9 часов по соглашению с работодателем.

Инициативу предлагается внедрить в качестве эксперимента на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких крупных предприятий, желающих поучаствовать в программе. По итогам эксперимента, в случае положительной оценки, новый трудовой режим предлагается закрепить законодательно.

По словам автора идеи, она может стать важным шагом в поддержке многодетных и неполных семей.

"Это не просто гибкость в графике, а возможность повысить качество жизни за счёт большего времени на воспитание детей и семейные дела. В современном мире, где баланс между работой и личной жизнью становится всё более актуальным, такая мера способна снизить уровень стресса и повысить удовлетворённость жизнью", - отметил Борис Чернышов.

В случае положительных результатов можно будет закрепить эту практику на федеральном уровне.