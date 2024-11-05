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Общество

Проект об ограничении приёма в школы детей мигрантов внесут в Госдуму

16 ноября 2024 11:17  [133] Общество

Депутаты Госдумы начали готовить к внесению в парламент законопроект, ограничивающий приём в школы детей, не знающих русского языка. Об этом со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщил телеканал "360".

По его словам, депутаты планируют ввести предварительное тестирование на знание русского языка перед зачислением ребенка в школу. Володин запустил в своём Telegram-канале опрос, чтобы узнать мнение пользователей Сети об инициативе.

Авторы законопроекта предложили случае провала теста и запрета на зачисление проводить проверку законности пребывания детей мигрантов в России.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесла законопроект, который ограничит трудовым мигрантам, не имеющим российского гражданства, право привозить в Россию свои семьи.

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Теги:
Госдума Законопроекты Миграция
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