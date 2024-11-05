Проект об ограничении приёма в школы детей мигрантов внесут в Госдуму Общество

Депутаты Госдумы начали готовить к внесению в парламент законопроект, ограничивающий приём в школы детей, не знающих русского языка. Об этом со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщил телеканал "360".

По его словам, депутаты планируют ввести предварительное тестирование на знание русского языка перед зачислением ребенка в школу. Володин запустил в своём Telegram-канале опрос, чтобы узнать мнение пользователей Сети об инициативе.

Авторы законопроекта предложили случае провала теста и запрета на зачисление проводить проверку законности пребывания детей мигрантов в России.