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Бизнес

Нижегородские предприниматели могут оценить качество услуг по поддержке бизнеса

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области приглашает предпринимателей оценить качество услуг, предоставляемых региональной инфраструктурой поддержки предпринимательства.

Министерство курирует реализацию трех нацпроектов: "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда", а также целого ряда региональных и федеральных программ.

"Меры поддержки распределены по подведомственным организациям Минпрома. Например, региональный Фонд развития промышленности выдает льготные займы для крупного бизнеса, "ГосМФО" финансирует небольшие компании, технопарк "Анкудиновка" поддерживает инновационные проекты, Центр поддержки экспорта помогает нижегородцам выводить продукцию на международный рынок. А в региональном центре "Мой бизнес" и его филиалах в муниципалитетах компании могут получить консультации по услугам всей инфраструктуры поддержки предпринимательства", – рассказал Максим Черкасов.

Онлайн-опросы - один из инструментов, созданных для диалога с бизнесом. Такой формат позволяет предпринимателям регулярно оценивать эффективность работы организаций, курирующих государственные программы поддержки бизнеса, а также вносить предложения для её усовершенствования.

Оценить качество услуг, оказываемых организациями поддержки МСП в Нижегородской области, можно в любой момент по ссылке.

Для получения большинства видов господдержки предприниматели должны быть зарегистрированы на территории Нижегородской области и не должны иметь задолженности по налогам.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что Нижегородские предприниматели смогут оценить работу портала "Мойбизнес52.рф".

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Теги:
бизнес Предприниматели
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