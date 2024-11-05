Нижегородские предприниматели смогут оценить работу портала "Мойбизнес52.рф" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели могут оценить качество работы информационного портала "Мойбизнес52.рф". Как сообщает пресс-служба правительства региона, подобные опросы Минпромторг Нижегородской области проводит на постоянной основе.

По словам главы ведомства Максима Черкасова, на портале "Мой бизнес" размещен перечень мер поддержки по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и программам федерального и регионального уровней. Кроме того, здесь можно найти конструктор бизнес-планов и календарь мероприятий. Портал регулярно актуализируется, наполняется информацией о новых инструментах поддержки предпринимателей. С помощью опросов бизнес может оценить эффективность работы площадки, а также внести предложения для ее усовершенствования.

Пройти опрос предприниматели могут в любой момент в формате онлайн, а также в отделениях центра "Мой бизнес".

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торгпредом РФ в ОАЭ.



